Най-малкото осем души са пострадали, след като самолет на армията на Мианмар не уцели пистата за кацане, предава Ройтерс.

14 души са пострадали. В самолета са пътували военнослужещи, бягащи от Мианмар, след като продемократичните сили завзеха контрола над няколко военни бази до границата с Индия.

A Myanmar Army Plane has met woth an accident today after landing at Lengpui Airport at Mizoram. The aircraft came to airlift the Myanmar troops who had crossed into India over the past week. The Pilot overshot leading to the accident and injuring 8 out of the 13 crew members. pic.twitter.com/aJV6AETRre