Жена открадна в Лас Вегас ковчег за 2600 долара, а от полицията съобщиха, че вътре е имало тяло. Кражбата е станала от погребален дом, предава The Independent.

47-годишната Патриша Сиера е обвинена, че е нахлула вътре на 27 август, като е разбила предния прозорец и е протегнала ръка, за да отключи вратата.

След това е изнесла ковчег от входната врата, се посочва в доклад за ареста ѝ, изготвен от полицейско управление в Лас Вегас (LVMPD), пише USA TODAY.

В полиция е получено обаждане за подозрително лице, лежащо по очи пред погребалния дом, както и за ковчег пред рецепцията.

Thief seen stealing casket with body still inside told cops she ‘blacked out from drinking 6 beers’



A thief caught stealing a casket with a body still inside from a Las Vegas funeral home said she doesn’t remember anything because she “blacked out from drinking six beers,”… pic.twitter.com/WnH18hhI7c