Земетресение с магнитуд 5.6 беше регистрирано днес близо до бреговете на руския полуостров Камчатка. Това съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на земетресението е на 397 км от град Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 42,5 км.

Засега няма издадено предупреждение за цунами.

Припомняме, че в края на юли месец тази година земетресение с магнитуд 8,8 удари крайбрежния полуостров Камчатка. Трусът предизвика вълни цунами, които засегнаха огромна част от Тихоокеанския регион – от Североизточна Азия, през Хавайските острови, до западното крайбрежие на САЩ.

Природното бедствие доведе до масови евакуации, прекъсвания в транспорта и значителна тревога сред милиони хора, които бяха предупредени да се пазят от разрушителните вълни и потенциалните наводнения.

Силните трусове са нещо обичайно за региона на руския полуостров, тъй като той се намира в т.нар. „Огнен пръстен на Тихия океан“ – зона с активна сеизмична и вулканична дейност.

