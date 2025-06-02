Земетресение от четвърта степен по скалата на Рихтер е разтърсило турския средиземноморски курорт Алания в неделя вечерта, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е станал около 20:31 ч. местно (и българско) време вчера с огнище на дълбочина от 12,75 километра, предава Türkiye Today.

Малката дълбочина на земетресението е причина то да бъде усетено по-силно в близост до епицентъра, отколкото би било усетено по-дълбоко земетресение с подобен магнитуд.



Няма данни за пострадали хора и щети. Службите за спешна помощ остават в готовност, официалните лица продължават да следят ситуацията.

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