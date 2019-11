Трус с магнитуд 6,4 и мощни вторични трусове удариха адриатическото крайбрежие на Албания рано тази сутрин.

Епицентърът на земетресението е бил на 34 километра западно от столицата Тирана, под повърхността на Адриатическо море. Има разрушени сгради. Хората са излезли по улиците.

Някои местни медии твърдят, че има затрупани хора под рухнал 6-етажен жилищен блок. Съобщава се и за поне 14 души, които са пострадали в Тирана. Нито един от тях не е в тежко състояние. Все още се прави оценка на щетите и се търсят и други пострадали.

Земетресението е усетено във високите сгради в София, Перник и Благоевград. То е усетено силно и в Италия, по слабо в Скопие, Прищина и Подгорица.

Към този момент няма данни за пострадали българи. По данни на българското посолство в Тирана електричеството и интернет връзката е прекъсната на много места в страната. В мисията ни е сформиран кризисен щаб и екипът е в готовност за оказване на съдействие, съобщават от МВнР.

Powerful #earthquake with a magnitude of 6.4 hit #Albania at 3:54am causing several buildings to collapse. pic.twitter.com/jG7Im62RbK