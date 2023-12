Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля южния турски окръг Хатай, съобщи БТА. Епицентърът на труса е бил в град Антакия. Дълбочината му е била 9,19 км.

Регистрирано е в 21:24 ч. местно време (20:24 ч. българско време).

Няма информация за нанесени щети или за пострадали хора. Трусът е усетен и в съседните окръзи, включително в Адана, и е предизвикал паника сред населението.

Another magnitude 6.4 earthquake hit Hatay in Turkiye, one of the worst affected places from the main quake 2 weeks ago. Not sure if it's another strong aftershock or a completely different earthquake but dear God they really can't catch a break :( https://t.co/BNjAs5RzKN