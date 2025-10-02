Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди на срещата на европейските лидери, че Русия има способността да наруши въздушното пространство навсякъде на континента.

Той предложи опита на страната си, натрупан по време на войната, за да помогне в борбата срещу заплахата.

„Ако руснаците се осмелят да изстрелят дронове срещу Полша или да нарушат въздушното пространство на северноевропейските страни, това означава, че това може да се случи навсякъде“, каза Зеленски пред събралите се държавни и правителствени ръководители в Копенхаген, цитиран от АФП и БТА.

„В Западна Европа, на юг, се нуждаем от бърза и ефективна реакция и отбранителни сили, които знаят как да се справят с дроновете“, добави той.

