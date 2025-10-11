Президентът Володимир Зеленски заяви, че в събота е обсъдил руските атаки срещу украинската енергийна система в „позитивен и продуктивен“ разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да се укрепим“, написа Зеленски в X.

Украинският президент Зеленски заяви, че е поздравил Тръмп за успеха му в Близкия изток.

