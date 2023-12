Мощен тропически циклон е обхванал Австралия. Очакват се животозастрашаващи внезапни наводнения и разрушителни ветрове със скорост до 140 км/ч в някои райони.

Обилни валежи и силни ветрове удариха региона около Куинсланд, а циклонът се засили и стана категория 2. Хората бяха предупредени да се скрият. „Джаспър“ преминава през крайбрежието и бавно достига Северен Куинсланд. Очаква се само за шест часа да паднат валежи, колкото за повече от месец.

As Tropical Cyclone Jasper approaches Far North #Qld, now's the time to prepare. This video shows the different tropical cyclone categories & potential impacts. #TCJasper is currently a category 1, but may make landfall as a category 2 system.

