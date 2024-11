Фейлс, която в петък щеше да види как дъщеря ѝ навършва 20 години, все още не може да разбере защо спешният случай на Крейн не е бил третиран като такъв.

Но именно с това се сблъскват много бременни жени в щатите със строги забрани за аборти, твърдят лекари и адвокати пред ProPublica, пише Си Ен Ен.

„Бременните жени по същество са станали недосегаеми“, казва Сара Розенбаум, почетен професор по здравно право и политика в университета „Джордж Вашингтон“.

Nevaeh Crain. Say her name. Lives are at stake this Tuesday. https://t.co/S0j67WWKJ3