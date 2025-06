Нападението на Израел показва силата на разузнавателните служби на страната. Муханад Селум, доцент по критични изследвания на сигурността в Института за следдипломни изследвания в Доха, заяви пред Ал Джазира, че нападението на Израел е било демонстрация на силата на разузнавателните служби на страната, а не само на военните.

„Израелската страна вече изпрати ясно послание до Техеран, че знаем къде са вашите лидери, знаем кои са те, разполагаме с точни разузнавателни данни и с технологични средства, за да достигнем до вътрешността на Иран“, каза той.

От 2006 г. насам Израел е засилил източниците на разузнаване вътре в Иран и технологичните си възможности за шпиониране на Иран, каза Селум, но успехът му през годините не би бил възможен без помощта на европейските и американските сателити.

„Значението не е във вида на използваните оръжия, а в успеха на разузнаването, който Израел успя да постигне вътре в Иран“, каза той.

Източници в Х твърдят, че през последните часове самолети на израелските военновъздушни сили, ръководени от точни разузнавателни данни, нанесоха сериозен удар по иранските системи за противовъздушна отбрана в западната част на страната. Унищожени са десетки радари и пускови установки за ракети земя-въздух.

