Двама от тримата подпалвачи вече са осъдени. 18-годишният Дилън се признава за виновен за предумишлено убийство през 2023 г. Той е осъден на десет години затвор.

Процесът срещу 19-годишния вече Гавин Сиймор приключва през март тази година. Той също се признава за виновен и сключва сделка с прокурора. За него се предвиждат между 16 и 40 години затвор. Гавин се извинява публично – „Не минава и миг, в който да не изпитвам изключителна вина и разкаяние за действията си”, казва той. Но въпреки признанията си получава максималната присъда.

A young Colorado man faces up to 60 years in prison for k*lling an innocent family, including two babies and three adults, after he set fire to the wrong house in an attempt to get revenge for his stolen iPhone.



Kevin Bui, who was 16 years old at the time, pleaded guilty last… pic.twitter.com/uSmD8OAI8B