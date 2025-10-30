dalivali.bg
Окончателно: Студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендия

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Нарушени са всички закони, наредби и правила: Спират строителство в район „Лозенец“ в София (СНИМКИ)
ексклузивно

Схема за пари? Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди за център за деца с увреждания, а такъв няма

Срещата САЩ-Китай: Пекин ще предостави редкоземни елементи и ще получи по-ниски мита

На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

Тържествено започна празника на св. Крал Стефан Милутин в София

Орбан заминава за Белия дом: С Тръмп обсъждат организирането на нова руско-американска среща

Сергей Малов: Ако винаги успяваш, значи правиш нещо грешно

Кризата с боклука в София: Част от засегнатите райони вече са почистени
Светът

Заради гореща вода от душа: Пенсионер е починал в хотелска стая, докато се къпе

Внук е намерил дядо си безжизнен във „врялата“ баня

Снимка: iStock

Редакторски екип

Публикувано в  14:45 ч. 30.10.2025 г.

Пенсионер почина в хотелска стая, докато си взима душ. Твърди се, че трагедията се е случила заради вряла вода, пише Daily Mail.

Mайка и бебето ѝ с изгаряния заради откъснат маркуч с вряла вода

Инцидентът възникнал, когато 72-годишният Терил Джонсън заедно със семейството си пристига за дипломирането на своята внучка и отсяда в хотел в Калифорния. 

След дългия път той решил да вземе душ.

Минути по-късно внукът му го открил в безсъзнание в банята, а от душа се изливала гореща вода. Семейството не успяло веднага да го извади, тъй като температурата на водата била приблизително 57 градуса по Целзий, с 15 градуса над допустимата граница за безопасност в Калифорния.

„Излагането на вода при такива температури е известно, че причинява изгаряния от трета степен в рамките на секунди“, се казва в иска на роднините срещу хотела.

45 минути гейзер с вряла вода блика в широкия център на София (ВИДЕО)

Посочва се, че семейството е станало свидетел на ужасяваща гледка, защото по тялото на загиналия имало сериозни наранявания и те не успели да изведат мъжа от „врялата“ баня.

Роднините на починалия завеждат дело срещу хотела, обвинявайки го в „груба небрежност“ и неспазване на основните стандарти за безопасност.

Починалият Терил Джонсън е ветеран от войната във Виетнам, който е обожавал семейството си и е очаквал с нетърпение дипломирането на внучка си.

