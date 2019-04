Евакуираха небостъргач в испанската столица Мадрид заради бомбена заплаха, информират от „Ройтерс”.В последствие се оказа, че сигналът е бил фалшив.

В 57-етажната сграда се помещават три посолства, тя се намира в бизнес квартала на града.

Сигналът за бомба е подаден по телефона в австралийското посолство, съобщават от местната полиция. Те съобщиха в "Туитър", че няма да работят до края на деня и се извиняват за неудобството.

The @AusEmbEsp will remain close for the rest of today, Tuesday 16 April, until further notice. Apologies for any inconvenience