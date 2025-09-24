Поредица от заплахи за нападения в училища заляха Букурещ и други румънски градове през последните два дни, съобщават местните медии.

Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че до момента няма индикации заплахите да са реални.

„От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, добавиха от Румънската разузнавателна служба.

Според информация на телевизия Диджи 24 за разпит е задържан 17-годишен младеж. Днес сутринта на електронна поща е получена нова заплаха, информира агенцията, цитирана от БТА.

По данни на полицията получената днес заплаха е изпратена от същия имейл адрес, от който са били изпратени и предишните съобщения.

Като нов елемент в имейла са били прикачени снимки със силно емоционално въздействие, които илюстрират въоръжено нападение в училище в САЩ.

Министърът на образованието Даниел Давид каза, че имейлите представляват „много сериозни заплахи“, а отношението на обществеността към тях трябва да се базира на „основателна загриженост, а не на паника“.

По думите му образователният процес трябва да продължи нормално. Давид добави, че Министерството на образованието е в постоянен контакт с Министерството на вътрешните работи и с училищните инспекторати, а около учебните заведения е засилено присъствието на полицията и жандармерията.

