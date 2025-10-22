Полицейски автомобил беше подпален в ирландкската столица Дъблин късно снощи по време на антимигрантски протест, съобщиха местни медии.

Голяма група от хора се събра във вторник вечерта пред хотел „Ситиуест“ (Citywest), ден след като мъж бе арестуван за нападение срещу младо момиче в същия район. 

Служители на ирландската полиция бяха атакувани с ракети и фойерверки. Шестима души са задържани. 

Тези сблъсъци идват две години, след като протестиращи срещу имигрантите предизвикаха безредици в центъра на Дъблин заради намушкването на три малки деца. 

Ирландският премиер Михол Мартин осъди случващото се и заяви, че няма никакво оправдание за атаките срещу полицията. 

По информация на вестник „Айриш Tаймс“ (The Irish Times) в протеста снощи са участвали над 500 души. 

Полицията съобщи вчера, че мъж на около 20 години е бил обвинен за нападението над непълнолетно момиче. 

Лидерът на най-голямата опозиционна партия „Шин Фейн“ Мери Лу Макдоналд заяви, че срещу мъжа е била издадена заповед за депортиране през март тази година. 

