Полицейски автомобил беше подпален в ирландкската столица Дъблин късно снощи по време на антимигрантски протест, съобщиха местни медии.
Голяма група от хора се събра във вторник вечерта пред хотел „Ситиуест“ (Citywest), ден след като мъж бе арестуван за нападение срещу младо момиче в същия район.
Служители на ирландската полиция бяха атакувани с ракети и фойерверки. Шестима души са задържани.
Тези сблъсъци идват две години, след като протестиращи срещу имигрантите предизвикаха безредици в центъра на Дъблин заради намушкването на три малки деца.
Ирландският премиер Михол Мартин осъди случващото се и заяви, че няма никакво оправдание за атаките срещу полицията.
Once again, another community is forced into violent action to defend it's women and children, from the foreign beasts the governments of Britain and Ireland are intent on subjecting them too. #Dublin #Epping #Ballymena https://t.co/zUqZMMEqLo pic.twitter.com/pqwBlfOvAE— Michael De La Broc (@MDeLaBroc1) October 21, 2025
По информация на вестник „Айриш Tаймс“ (The Irish Times) в протеста снощи са участвали над 500 души.
Полицията съобщи вчера, че мъж на около 20 години е бил обвинен за нападението над непълнолетно момиче.
Лидерът на най-голямата опозиционна партия „Шин Фейн“ Мери Лу Макдоналд заяви, че срещу мъжа е била издадена заповед за депортиране през март тази година.
