Заблуден боен дрон експлодира в Естония

На мястото на взрива е бил открит кратер

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:10 ч. 26.08.2025 г.

Заблуден боен дрон, вероятно украински, се разби и експлодира в Естония, съобщиха властите на балтийската държава, която е твърд съюзник на Украйна. 

Отломки от дрона са били намерени от фермер в селището Елва, близо до град Тарту, на около 75 км от руско-естонската граница. На мястото е бил открит и кратер от експлозията, предаде БТА.

"Въз основа на много предварителни данни имаме основания да смятаме, че това е бил украински дрон, насочен към цели на руска територия", каза пред медиите генералният директор на естонската служба за вътрешна сигурност Марго Палосон.

Руски летища блокирани заради украински дронове

По думите му летателният апарат е бил отклонен от траекторията си от руски "средства за електронна война, което го е накарало да навлезе в естонското въздушно пространство".

В съобщение в Х естонският премиер Кристен Михал припомни, че Русия отдавна използва средства за смущаване работата на джипиес системите, "за да нарушава въздушния и морския трафик в региона".

Войната стигна до границите: Русия с безпилотни атаки близо до Полша и Румъния

Миналата седмица полският министър на отбраната осъди извършването на руска "провокация" срещу Полша и НАТО, след като руски дрон падна и експлодира в поле в източната част на страната без да има жертви. Варшава припомни, че инциденти с дронове са се случвали и в Румъния, Литва и Латвия, а нарушения на въздушното пространство са били регистрирани "в почти всички държави от НАТО, особено в скандинавските и балтийските страни, както и в Полша, Румъния и България".

