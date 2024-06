Папа Франциск пристигна на срещата на върха на Г-7, която се провежда в Пулия (Южна Италия), предаде АФП.

За първи път глава на Католическата църква се явява на подобна среща.

87-годишният аржентински понтифик пристигна с хеликоптер по обяд в Борго Егнация - морския курорт, където се срещат държавните и правителствените ръководители на най-богатите демокрации в света, с които ще проведе и двустранни разговори.

Той беше посрещнат от италианския министър-председател Джорджа Мелони. "Все още сте жива? И двамата сме", пошегува се папата. "Ще бъде дълъг ден", отговори тя, според снимки, публикувани от Ватикана в социалните мрежи.

Франциск трябва да произнесе реч за изкуствения интелект в петък следобед, което е знак за нарастващия интерес на Ватикана към този революционен инструмент.

Църквата едновременно иска да го насърчи, но и предупреждава за рисковете от злоупотребата му, пише БГНЕС.

