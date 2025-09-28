Швейцарците гласуват на национален референдум дали да въведат електронни лични карти, като първите прогнози показват почти равен резултат – около 50 на 50. Това е второ допитване по темата, след като през 2021 г. избирателите отхвърлиха подобно предложение заради опасения за защита на личните данни и факта, че тогавашната система щеше да се управлява основно от частни фирми.

Сега проектът е преработен.

Новата електронна идентификация ще е изцяло доброволна и под държавен контрол, а данните ще се съхраняват само на смартфона на потребителя, а не в централен регистър. Двете камари на парламента вече одобриха плана, а правителството препоръчва хората да гласуват „за“.

Гражданите ще могат да продължат да използват традиционната пластмасова лична карта. Ако дадена институция поиска проверка – например за възраст или националност – ще получава само конкретната необходима информация, а не целия набор от лични данни.

Привържениците смятат, че системата ще улесни ежедневието – от сключване на телефонен договор до онлайн доказване на пълнолетие за покупка на алкохол.

Противниците обаче предупреждават, че макар и с новите защити, електронните карти могат да застрашат личната неприкосновеност и да отворят врата за проследяване или маркетингови практики. Швейцария има дълга традиция в опазването на личните данни – от банковата тайна до строгите правила за Google Street View и сравнително малкия брой охранителни камери в сравнение с други европейски страни.

Предварителните анкети показваха, че обществото е по-склонно да даде шанс на електронната идентификация, особено след опита с Covid сертификатите по време на пандемията. Окончателният резултат от референдума се очаква късно в неделя.

