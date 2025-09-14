Сръбският президент Александър Вучич заяви в телевизионно интервю, че притежава писмен документ, според който група, която той нарича „блокадери“, е подготвила заговор – сцена, в която Вучич да бъде „като Чарли Кърк“ и някой да го убие.

По думите му, сцената е трябвало да се разиграе на публична дискусия на Републиканския площад на 28 септември.

Попитан дали документът е реален, Вучич отговори утвърдително. На въпроса дали полицията е предприела действия, той отговори: „Не, нашата полиция…“.

Президентът също така свърза предполагаемия заговор с глобални събития, споменавайки Шри Ланка, Непал, Дхака (Бангладеш), и други места, където според него „странни и невероятни неща“ се случват не случайно.

„Тези събития са планирани отдавна и в нашата страна“, каза Вучич, и добави, че благодарение на спокоен подход и разумна политика са били спасени човешки животи. „Помнете, скъпи съграждани, ако седна на този стол, не изхвърлям възможността, че някой от нас може да бъде убит“, предупреди той.

Журналистът Углеша Бокич от вестник Danas коментира, че Вучич използва този наратив, за да се представи като жертва: „Нормален човек не би повярвал това безумие, че някой ще ме чака на площад и ще ме убие.“

Вучич също обвини чужди разузнавателни служби, че стоят зад „цветната революция“ в Сърбия. „Знам, разбира се. Членове са на различни служби от няколко държави“, заяви той.

Журналистът Бокич отговаря, че ако има поне зърно истина в тези твърдения, компетентните служби отдавна биха реагирали — „невъзможно е само той да знае, а никой друг да не е предприел нищо“.

