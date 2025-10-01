Двама пилоти от италианските военновъздушни загинаха, след като тренировъчен самолет T-260B се е разби днес в националния парк Чирчео, южно от Рим близо, съобщиха медиите в Италия.

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци, както и телата на двамата пилоти сред тях.

Самолетът се е разбил в гориста местност, близо до входа на парка. Причината за инцидента не е ясна все още, предстои разследване.

Откриха черната кутия на разбилия се МиГ-29

От публикации със съболезнования в социалната мрежа Х на Военновъздушните сили на Италия става ясно, че загиналите са инструкторът полковник Симоне Метини и кадетът Лоренцо Нукели.

През септември 2023 г. друг тренировъчен самолет се разби в Северна Италия, като при инцидента загина момиче на пет години, което се е намирало в кола близко до мястото на катастрофата. Пилотът тогава успя да катапултира, преди самолетът да се удари в земята.

