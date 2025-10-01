Двама пилоти от италианските военновъздушни загинаха, след като тренировъчен самолет T-260B се е разби днес в националния парк Чирчео, южно от Рим близо, съобщиха медиите в Италия.

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци, както и телата на двамата пилоти сред тях.

Самолетът се е разбил в гориста местност, близо до входа на парка. Причината за инцидента не е ясна все още, предстои разследване.

От публикации със съболезнования в социалната мрежа Х на Военновъздушните сили на Италия става ясно, че загиналите са инструкторът полковник Симоне Метини и кадетът Лоренцо Нукели.

"Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la notizia della tragica scomparsa del Colonnello Simone Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane Allievo Lorenzo Nucheli, caduti in… pic.twitter.com/gkhsJvbe3t — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 1, 2025

През септември 2023 г. друг тренировъчен самолет се разби в Северна Италия, като при инцидента загина момиче на пет години, което се е намирало в кола близко до мястото на катастрофата. Пилотът тогава успя да катапултира, преди самолетът да се удари в земята.

