Военен хеликоптер падна днес около 11 часа в Ябланишкото езеро в централната част на Босна и Херцеговина.

Хеликоптерът, тип „UH-1H“ от бригадата на ВВС и ПВО, е паднал в езерото между градовете Ябланица и Кониц. Пилотът, вторият пилот, един бордови техник и един специалист по търсене и спасяване са без опасност за живота, но са транспортирани за прегледи в спешното отделение в Кониц.

Хеликоптерът е участвал в генерална репетиция за учение с гражданската защита на община Кониц, което е планирано за утре.

Веднага на терен са изпратени всички компетентни служби за установяване на обстоятелствата около падането на хеликоптера.

