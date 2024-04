Иранците трябва да внимават за крокодили, заради наводненията в югоизточната част на страната, които са разрушили естествените местообитания на животните. За това предупредиха иранските власти.

Трима пътни строителни работници са загинали при наводненията, съобщи иранската държавна информационна агенция IRNA в четвъртък, 18 април, след като в Близкия изток се разрази тежка буря.

Министерството на околната среда в провинцията Систан и Балучестан издаде предупреждение за повишено внимание от крокодили, които напускат естествените си местообитания и се преместват към местни реки и водни басейни.

Жителите са предупредени да избягват пътувания в близост до бреговете на река Баху Калат , влажните зони, блатата и периферията на местообитанията на диви животни, докато условията не се стабилизират и рискът от наводнения не стихне.

Междувременно Иранският червен кръст спаси 43 пътници от 2 автобуса, които са попаднали в капана на наводнения път в югоизточната част на страната, съобщи организацията в X. Бурята, която засегна страни от региона, включително Обединените арабски емирства и Оман, връхлетя Иран по-рано тази седмица.

Our committed aid workers are delivering relief services to families affected by floods in seven provinces continuously. Red Crescent has established three emergency shelter camps in Jask County, Sistan and Baluchistan. pic.twitter.com/dPbFEf41vI