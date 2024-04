Проверка на фактите обаче показва, че изображението е публикувано в 12:27 ч местно време, докато пълното слънчево затъмнение, покриващо 99% от слънчевия диск, можеше да се наблюдава в Торонто в 15:19 ч. Допълнителна проверка на оригиналното изображение показа, че то е качено за първи път от акаунта в Instagram tayrontoo на 1 април. В публикацията под снимката пише: „Слънчевото затъмнение се появи по-рано от очакваното“. Явно е първоаприлска шега.

Въпреки тези разминавания снимката беше многократно публикувана в социалните мрежи, включително в официалната страница във Фейсбук на канадското посолство във Виетнам. По-късно посолството я изтри.

Нещо старо, представено като ново

Някои потребители в социалните мрежи бяха толкова нетърпеливи да публикуват „извънредни“ новини, че дори не успяха да създадат генерирани от AI изображения. Вместо това те публикуваха стари видеоклипове и снимки на затъмнения.

Един от тези „призраци от миналото“ беше видеото на пълното слънчево затъмнение на плажа в Чили, заснето на 2 юли 2019 г. Априлското затъмнение обаче направи този кратък клип отново вайръл, защото беше представен като актуален.

Fake News Alert: many accounts are sharing this video saying it's from today's Solar Eclipse. Our team found that this is an OLD video from a beach in Chile.m#EclipseSolar2024 #Eclipse2024 pic.twitter.com/zPfWOlsaai