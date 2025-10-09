Русия е окупирала почти целия Луганск, а към 7 август Украйна държи само около 25% от Донецк

Украинските власти наредиха днес евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск - последния голям град в Донбас, който е под контрола на Украйна.

Краматорск е разположен на около 20 км от фронтовата линия, предаде Франс прес, и е обект на руски удари.

"Заради влошаващата се ситуация в сферата на сигурността в някои квартали на Краматорск е наредена задължителна евакуация на семействата с деца", се казва в изявления на общинския съвет в комуникационното приложение "Телеграм", пише БТА.

Русия е окупирала почти целия Луганск, а изследователската група на Института за изследване на войната изчисли, че към 7 август Украйна държи само около 25% от Донецк.

Краматорск и Славянск, и двата града с около 200 000 души преди войната, а сега едва наполовина по-малки, са част от​​ „крепостния пояс“, който спира руските сили от по-дълбоко проникване в Украйна, и са сред малкото жизнеспособни големи селища, които все още стоят на пътя на Путин в Донецк.

На изток се намира Луганск, на юг са гарнизонните градове Константиновка и Покровск - почти обградени от руски сили, а на запад има предимно села и ниви.

Киевският международен институт по социология заяви, че последното му проучване на общественото мнение показва, че 75% от украинците категорично отхвърлят руските предложения за прекратяване на войната, при които Киев би изтеглил войските си от Донбас.

В същото време 62% от украинците са готови да търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо, показа проучването, проведено от 2 до 14 септември, спрямо 71% през май 2022 г. и 54% през март 2025 г. Само 18% очакват мир тази година.

В проучването са анкетирани 1023 респонденти в територии, контролирани от Украйна.

