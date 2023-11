Няма индикации за тероризъм при взрива на границата между САЩ и и Канада, при който избухна автомобил, заявиха властите на щата Ню Йорк. При експлозията вчера загинаха двама души.

Не са открити взривни вещества в автомобила.

Все още се изясняват причините за инцидента, а ФБР разследва. Губернаторът на Ню Йорк съобщи, че няма индикации инцидентът да е свързан с терористична атака, както вчера съобщи Fox News.

Автомобилът се е движел по моста „Рейнбоу“, който свързва двете страни, в близост до Ниагарския водопад.

Според властите колата се е движела с висока скорост, когато се е блъснала в граничния пункт и избухнала. Двамата пътници са загинали, а граничен полицай е ранен.

car explosion reported on the rainbow bridge border crossing between usa and canada at niagara falls



pic.twitter.com/IrVtmbY68r