Влак дерайлира в американския щат Охайо и предизвика голям пожар, предадоха световните агенции. Инцидентът е станал снощи местно време.

Според медийни информации е предприета евакуация на жители от района. Засега няма данни за жертви. Злополуката е станала в град East Palestine.

A massive fire has broken out in Ohio after a train derailed.



Local authorities have ordered residents to find a safe location and stay indoors.



