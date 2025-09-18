Над 700 000 руски войници се сражават на фронта в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин в четвъртък.

Путин обяви броя на руските военнослужещи, които в момента се намират в зоната на военните действия в Украйна по време на среща с лидерите на фракциите в Държавната дума.

На фронтовата линия в зоната „СВО“ (специалната военна операция) има 700 000 руски войници, заяви руският президент.

Президентът Володимир Зеленски подчерта, че Украйна може да принуди Русия да сключи мир, ако армията разполага с достатъчна сила и възможности за далечно действие.

Той подчерта, че светът може да помогне за това чрез строги санкции.

