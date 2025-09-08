dalivali.bg
Виктор Орбан предрича „хаос и бедност“, ако проевропейската опозиция спечели следващия вот

По думите му присъединяване на Унгария към политиката на Брюксел би било „катастрофално“

Снимка: EPA
Публикувано в  14:15 ч. 08.09.2025 г.

Премиерът Виктор Орбан заяви в неделя, че парламентарните избори в Унгария през 2026 г. ще предложат на унгарците избор между партия, готова да действа самостоятелно, и такава, която ще доведе до „хаос и бедност“, като сближи Унгария с Европейския съюз (ЕС).

На власт от 2010 г., евроскептичният националист ще се изправи пред това, което политическите анализатори определят като най-трудните избори за него през следващата година, с икономика в стагнация и упорита инфлация, която не позволява понижаване на лихвените проценти от най-високото ниво в ЕС от 6,5%.

Орбан, който заяви, че ЕС е изложен на риск от разпадане през следващото десетилетие, се опитва да отблъсне предизвикателството от страна на център-дясната опозиция на Петер Мадяр с данъчни облекчения за семействата, ваучери за храна за пенсионерите и евтини кредити за купувачите на първи дом.

Орбан: Русия е спечелила войната в Украйна

„Унгария има само два избора в стратегически смисъл. Единият избор е да се присъединим към политиката на Брюксел. Според мен това би било катастрофално, с последствия, които биха ни тласнали към хаос и бедност“, заяви Орбан пред привържениците на своята дясна партия „Фидес”,  цитиран от Ройтерс. 

Орбан многократно е влизал в конфликт с ЕС по въпросите за правата на мигрантите, ЛГБТ общността, свободата на съдилищата и академичните среди, както и подкрепата за съседна Украйна след руската инвазия през февруари 2022 г.

По-рано в неделя Магяр, бивш член на правителството, чиято партия „Тиса” води пред партията „Фидес” на Орбан в повечето проучвания, заяви, че Унгария е затънала в множество кризи едновременно, включително разходите за живот, доверието на обществото и демократичните стандарти.

Виктор Орбан: Присъединяването на Украйна към ЕС представлява заплаха за унгарската икономика

Ако бъде избран, Магяр заяви, че ще съживи унгарската икономика, като отблокира милиарди евро от фондовете на ЕС, които са били замразени заради реформите на Орбан в областта на правовата държава, ще изкорени корупцията и ще въведе данък върху богатството, като същевременно ще намали данъците върху по-ниските доходи.

„Нашата страна отново ще бъде активен и надежден член на Европейския съюз и НАТО. Не ще бъде пречка, а ценен и конструктивен съюзник“, заяви Магяр.

