58-годишна жена от Хонконг, чиято бременност в напреднала възраст по-рано привлече вниманието на целия град, роди момиче, съобщи семейството ѝ в социалните мрежи през уикенда, пише koreatimes.co.kr.

Чан Лай-лай, съпруга на актьора Брайън Уонг Чак-фунг, роди второто си дете на 22 август след зачеване чрез ин витро.

В трогателно видео, публикувано в социалните мрежи в събота - тя представя бебето на шестгодишната си дъщеря.

Коментарите бяха изпълнени с поздравления и благодарности към майката.

„Вие сте живото доказателство, че раждането в напреднала възраст не е проблем, вие сте невероятна!“, написа един потребител в социалните медии.

Новината за бременността на Чан през май привлече общественото внимание, като даде надежда на по-възрастните жени, които искат да имат деца, но също така породи опасения относно рисковете от раждане на по-късна възраст.

Снимка: Интернет

Като част от по-широките усилия за повишаване на ниската раждаемост в града, правителството въведе мерки за подпомагане на по-възрастните жени да раждат, включително предлагане на данъчни облекчения за тези, които се подлагат на ин витро процедури.

Средната възраст на новите майки в Хонконг е нараснала от 24,4 години през 1976 г. до 32,8 години през 2024 г.

Чан и Уонг казаха, че са решили да имат второ дете, защото по-голямата им дъщеря, родена през 2019 г., когато Чан е била на 52 години, е искала братче или сестриче, което да ѝ прави компания.

Чан е страдала от гестационен екзем, кожно заболяване, което може да се появи по време на бременност, както и от относително високо кръвно налягане, докато е била бременна с първото си дете, а при раждането е претърпяла и прееклампсия.

За второто си бебе Чан се подлага на ин витро в Тайван, след като миналата година претърпява спонтанен аборт. Двойката харчи около 25 700 долара, включително за ежедневни инжекции в корема.

Специалисти по акушерство и гинекология по-рано заявиха, че около една от пет бременни жени в Хонконг е в напреднала възраст, което означава, че са на 35 или повече години, а една от 20 е над 40 години. Тази цифра е една от най-високите в света.

