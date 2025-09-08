Великобритания може да спре издаването на визи за страни, които не „играят по правилата“ и не се съгласяват да сключат споразумения за връщане на мигранти, заяви новият министър на вътрешните работи Шабана Махмуд, пише Би Би Си.

Рекордните 28 076 мигранти на малки лодки прекосяват Ламанша в опит да достигнат Великобритания

Махмуд направи тези коментари, докато беше домакин на срещата на групата за обмен на разузнавателна информация „Петте очи“ в Лондон в понеделник, на която присъстваха шефът на отдела за национална сигурност на Доналд Тръмп и министри от Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Преговорите се проведоха, докато правителството продължаваше да е под натиск да намали броя на хората, пресичащи Ламанша с малки лодки.

В събота пристигнаха 1097 души, което е един от най-високите бройки, регистрирани досега.

Махмуд заяви, че „първият ѝ приоритет“ е „осигуряването“ на границите на Обединеното кралство.

Три момичета се удавиха на препълнена лодка с мигранти

По въпроса за визите тя каза:

„Смятаме, че има интересни възможности за сътрудничество, особено по отношение на това как да се справяме със страните, които не приемат обратно своите граждани – така че да се уверим, че сме в състояние да върнем от нашите страни хората, които нямат право да се намират в тях, и да ги изпратим обратно в родните им страни. За страните, които не сътрудничат, обсъждаме по-координирани действия между страните от групата „Петте очи. За нас това означава възможност за отмяна на визи в бъдеще, за да покажем, че очакваме страните да сътрудничат, да спазват правилата и ако някой от вашите граждани няма право да бъде в нашата страна, трябва да го приемете обратно.“

Министърът на вътрешните работи не посочи кои страни биха могли да бъдат включени в евентуални бъдещи отмени на визи.

Кир Стармър по-рано заяви, че подкрепя „много по-транзакционен“ подход по отношение на визите.

През юни министър-председателят заяви, че обмисля дали британските визи да се издават в зависимост от това колко добре страните сътрудничат на Обединеното кралство по въпроси като приемането обратно на хора, чиито молби за убежище са били отхвърлени.

Съгласно санкциите: Франция задържа руски товарен кораб в Ламанша

Според статистиката на Министерството на вътрешните работи, броят на малките лодки в събота доведе общия брой на хората, пристигнали в Обединеното кралство по подобен начи, до над 30 000 за тази година, което Махмуд описа като „напълно неприемливо“.

Според анализ на информационната агенция PA, броят на хората, пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки тази година, е с 37% по-висок от миналата.

Алиансът „Петте очи“ е десетилетен пакт за обмен на разузнавателна информация между САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Той често се описва като едно от най-успешните споразумения между съюзници за обмен на класифицирана разузнавателна информация.

