Великобритания може да спре издаването на визи за страни, които не „играят по правилата“ и не се съгласяват да сключат споразумения за връщане на мигранти, заяви новият министър на вътрешните работи Шабана Махмуд, пише Би Би Си.

Махмуд направи тези коментари, докато беше домакин на срещата на групата за обмен на разузнавателна информация „Петте очи“ в Лондон в понеделник, на която присъстваха шефът на отдела за национална сигурност на Доналд Тръмп и министри от Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Преговорите се проведоха, докато правителството продължаваше да е под натиск да намали броя на хората, пресичащи Ламанша с малки лодки.

В събота пристигнаха 1097 души, което е един от най-високите бройки, регистрирани досега.

Махмуд заяви, че „първият ѝ приоритет“ е „осигуряването“ на границите на Обединеното кралство.

По въпроса за визите тя каза:

„Смятаме, че има интересни възможности за сътрудничество, особено по отношение на това как да се справяме със страните, които не приемат обратно своите граждани – така че да се уверим, че сме в състояние да върнем от нашите страни хората, които нямат право да се намират в тях, и да ги изпратим обратно в родните им страни. За страните, които не сътрудничат, обсъждаме по-координирани действия между страните от групата „Петте очи. За нас това означава възможност за отмяна на визи в бъдеще, за да покажем, че очакваме страните да сътрудничат, да спазват правилата и ако някой от вашите граждани няма право да бъде в нашата страна, трябва да го приемете обратно.“

Министърът на вътрешните работи не посочи кои страни биха могли да бъдат включени в евентуални бъдещи отмени на визи.

Кир Стармър по-рано заяви, че подкрепя „много по-транзакционен“ подход по отношение на визите.

През юни министър-председателят заяви, че обмисля дали британските визи да се издават в зависимост от това колко добре страните сътрудничат на Обединеното кралство по въпроси като приемането обратно на хора, чиито молби за убежище са били отхвърлени.

Според статистиката на Министерството на вътрешните работи, броят на малките лодки в събота доведе общия брой на хората, пристигнали в Обединеното кралство по подобен начи, до над 30 000 за тази година, което Махмуд описа като „напълно неприемливо“.

Според анализ на информационната агенция PA, броят на хората, пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки тази година, е с 37% по-висок от миналата.

Алиансът „Петте очи“ е десетилетен пакт за обмен на разузнавателна информация между САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Той често се описва като едно от най-успешните споразумения между съюзници за обмен на класифицирана разузнавателна информация.

