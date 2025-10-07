dalivali.bg
Вейп е причинил пожар, при който е загинало 6-годишно дете

Разследването е установило, че литиево-йонната батерия на електронната цигара се е възпламенила, след като е била оставена да се зарежда

Публикувано в  14:42 ч. 07.10.2025 г.

Пожар в къща, при който загина 6-годишно момиче, е бил предизвикан от възпламенила се електронна цигара, оставена да се зарежда в стаята ѝ, сочи разследване.

Чамия Бриндли загина, след като пожарът избухна на третия етаж на дома ѝ в Бедейл Драйв, Лестър, в ранните часове на 10 септември 2024 г., пише Би Би Си.

4-годишно дете е загинало в пожара в Стара Загора

В понеделник разследването установи, че литиево-йонната батерия на електронната цигара се е възпламенила, след като е била оставена да се зарежда в стаята на тавана, която тя е споделяла с по-голямото си братче.

Членовете на семейството са разбили вратата на стаята ѝ, но са били спрени от пламъците и гъстия дим, а прозорците на стаята също са били заковани.

По време на разпита в кметството на Лестър майката на Миа, Трейси Мур, разказа, че е била събудена от една от дъщерите си, която крещяла, че има пожар, малко след 4 часа сутринта.

Дете загина, а друго пострада при пожар във Варна

В нощта на пожара в имота са живели трима възрастни и 10 деца.

Мур разказа, че се е уверила, че останалата част от семейството е избягала, преди да се качи на горния етаж с партньора си и един от синовете си, след като забелязала, че Миа не е напуснала къщата.

Димните аларми в имота са били премахнати месеци преди пожара, а няколко прозореца в стаята са били заковани, за да се попречи на децата да се катерят по покрива.

Трейси Мур каза, че е чула дъщеря си да вика за помощ, но когато вратата е била отворена, те не са могли да стигнат до нея заради гъстия дим и пламъците, които са изгорили косата ѝ.

Пожарникарите са били извикани на мястото и са стигнали до стаята на Миа, но тя не е могла да бъде спасена и е била обявена за мъртва по-малко от 20 минути след началото на пожара.

Аутопсията е установила, че детето е починало от „вдишване на продукти от горенето“, както е било съобщено в съда.

Полицията заяви, че 14-годишното момиче, което е било арестувано във връзка с пожара, няма да бъде подведено под отговорност. Полицията разследва и произхода на електронната цигара, но разследването не е успяло да установи откъде е дошла.

