Два изтребителя Eurofighter Typhoon на германските военновъздушни сили, разположени в румънската 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ край Констанца са прелетели над района близо до границата с Украйна вчера вечерта.

Радарните системи за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния са засекли група въздушни дронове над Черно море, на 36 морски мили североизточно от Сулина, в Делтата на Дунав.

Това става ясно от информация, публикувана на сайта на ведомството в интернет.

Оттам уточняват, че малко след установяване на радарен контакт, дроновете са променили траекторията си на север и по-късно електронният сигнал е изчезнал.

Германските военновъздушни сили участват от четири месеца с отряд от пет изтребителя в подсилената мисия Air Policing за защита на националното и съюзническото въздушно пространство, припомня от Министерството на националната отбраната.

„Сплотеността и солидарността представляват основата на Северноатлантическия алианс и твърда гаранция, че всяко предизвикателство към сигурността ще бъде посрещнато с единен и решителен отговор, се казва още в информацията на ведомството.

От началото на войната в Украйна няколко пъти руски военни дронове са навлизали в румънското въздушно пространство и са се разбивали на национална територия, припомня „Диджи24“.

