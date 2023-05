Светът отдава почит към легендарната Тина Търнър. Певицата почина на 83-годишна възраст в дома си край Цюрих след дълго боледуване. Неизчерпаемата ѝ енергия на сцената и неподражаемия ѝ глас я превръщат в Кралицата на рокендрола. Тя оставя след себе си вечни хитове, с които са израснали поколения по целия свят.

Още в първите часове след новината за смъртта на Тина Търнър почитатели запалиха свещи пред нейния дом:

Почитатели поставиха цветя и върху звездата ѝ на Алеята на славата в Калифорния:

Световноизвестни личности почетоха паметта ѝ с трогателни публикации в социалните мрежи.

НАСА също посвети специална публикация: "Музикалната легенда Тина Търнър блестеше на сцената и в сърцата на милиони като Кралицата на рокендрола. Наследството ѝ ще живее вечно сред звездите."

„Тина Търнър беше сурова. Тя беше силна, беше неудържима. Беше самата себе си - говореше и пееше своята истина в радост и болка, в триумф и трагедия. Днес ние се присъединяваме към феновете по целия свят, за да отдадем почит на Кралицата на рокендрола и на звездата, чиято светлина никога няма да угасне“, написа Барак Обама.

Президентът на САЩ Джо Байдън също отдаде почит и разказа нейната история.

„Преди да стане кралица на рокендрола, Тина Търнър е дъщеря на фермер в Тенеси. Като дете пее в църковния хор, а след това се превръща в един от най-успешните изпълнители на всички времена. Освен че е талант, който промени американската музика завинаги, личната сила на Тина е забележителна. Преодолявайки трудностите и дори насилието, тя изгражда кариера за вековете и изгражда живот и наследство, които са изцяло нейни. Джил и аз изпращаме любовта и молитвите си на съпруга ѝ, на останалите членове на нейното семейство и на феновете по целия свят, които днес скърбят за жената, за която са съгласни, че е била "просто най-добрата".

Редица световни звезди изразиха скръбта си от неочакваната новина.

"Толкова съм натъжен от смъртта на моята прекрасна приятелка Тина Търнър. Тя беше изключително талантлива певица. Беше вдъхновяваща, топла, забавна и щедра. Тя ми помогна толкова много, когато бях млад и никога няма да я забравя", написа Мик Джагър в Туитър.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner. She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO

"Думите "легендарен", "емблематичен", "дива" и "суперзвезда" се употребяват прекалено често, но Тина Търнър въплъщава всички тях и още много други - невероятен изпълнител, музикант и новатор. За мен тя винаги ще бъде вдъхновение за милиони жени по света. Нейната музика ще продължи да вдъхновява идните поколения. Почивай в мир, Кралице!", написа Марая Кери.

The words legendary, iconic, diva, and superstar are often overused and yet Tina Turner embodies them all and so many more - an incredible performer, musician and trailblazer. To me, she will always be a survivor and an inspiration to women everywhere. Her music will continue to… pic.twitter.com/ur7djmFHnW