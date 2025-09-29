dalivali.bg
Блокират влакове между Париж, Берлин и Виена заради съкращения

Австрийският железопътен оператор каза, че ще поддържа връзката Виена-Брюксел през 2026 г., която ще функционира три пъти седмично

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:39 ч. 29.09.2025 г.

Нощните влакове, свързващи Париж с Берлин и Виена, ще бъдат преустановени от средата на декември след съкращения на публичното финансиране от френското правителство.

Това съобщи австрийският железопътен оператор OeBB, предаде АФП.

OeBB е пионер във възстановяването на нощни влакове в условията на бум на нисковъглеродните алтернативи за пътуване през последните години. Операторът се превърна в най-големия доставчик на такива влакове в Европа.

Властите във Франция очакват стотици хиляди французи да участват в общонационална стачка

„Поради спирането на държавните субсидии във Франция от 2026 г. нататък, за съжаление сме принудени да преустановим връзките Виена/Берлин–Париж (нощен влак) от 14 декември 2025 г.“, съобщи OeBB на своя уебсайт, цитирана от БГНЕС. 

Според австралийския оператор, френският му партньор SNCF е „бил информиран от Министерството на транспорта в Париж, че държавните поръчки за експлоатация на (двата) нощни влака ще бъдат прекратрни през 2026 г.“

OeBB заяви, че участието на международните му партньори е необходимо за поддържането на нощните влакови услуги.

Кражба на кабели в Северна Франция прекъсна движението на влаковете до Лондон

Австрийският железопътен оператор каза, че ще поддържа връзката Виена-Брюксел през 2026 г., която ще функционира три пъти седмично.

OeBB добави, че ще продължи да инвестира в услугите си за нощни влакове, като „предлага по-голям капацитет и комфорт по съществуващите маршрути“.

Компанията обслужва нощни влакове до Германия, Италия, Нидерландия и Швейцария, както и до други дестинации. 

