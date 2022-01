За последните 24 часа са регистрирани над 296 000 нови случая във Франция. Това съобщи за bTV Radio журналистът в Париж.

В болниците броят на пациентите с COVID-19 продължава да нараства и е близо 22 000. Над 90% от французите са ваксинирани.

“И във Франция има данни за фалшиви сертификати. Но тук по-често говорим как някой ваксиниран е дал своя сертификат на някой, който не е ваксиниран. Разбира се има и по-сериозни измами. Министърът на вътрешните работи тук обяви, че са разкрити над 192 000 фалшиви здравни карти към 30-ти декември миналата година”, допълни Ирина Шуликова.

Със закона, който се очаква да бъде гласуван ще бъдат подсилени мерките за борба с фалшивите сертификати. Притежанието на фалшив пропуск ще се наказва с 5 години затвор и глоба от 75 000 евро. Предоставянето на пропуск, принадлежащ на друг с цел извършване на измама ще се наказва с фиксирана глоба от 1000 евро, обясни още журналистът.