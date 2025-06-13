Върховният водач на Иран аятолах Али Хаменей заяви в свое обръщение, че „ционисткият режим ще плати за престъпленията си“.
Това се случва след като Израел порази ключова инфраструктура в Иран, включително защитната ПВО, ядрени обекти и летището в Табриз. Израелското правителство нарича ударите превантивни, за да бъде лишен режимът в Техеран от възможността да създаде ядрено оръжие.
Хаменей каза, че иранските въоръжени сили ще направят „израелския режим безпомощен“. И добави, че Иран ще действа безкомпромисно.
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Междувременно в центъра на Техеран и Исфахан се чуват експлозии, съобщават редица израелски медии.
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