Въоръжен мъж взе заложници в офис в центъра на Париж днес следобед. Силите на реда отцепиха голям периметър в района на улица „Пьотит Екюри” в 10-и квартал на френската столица.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.