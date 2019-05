Въоръжен мъж взе петима души за заложници в магазин за тютюневи изделия в град Бланяк близо до Тулуза, Югозападна Франция, съобщават световните агенции.

Мъжът е открил огън по силите на реда, които са се опитали да се приближат до магазина. Той настоява с него да се свърже преговарящ. Районът е отцепен. Заплашил е, че ще застреля заложник, ако полицейският кордон не бъде преместен, пише британският "Телеграф".

NOW: Unknown number of hostages are been held by an individual in a Cigar bar in Toulouse France.

No terror alert yet. pic.twitter.com/EaUblOB62E