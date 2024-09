Мъж е използвал строителна техника, за да повреди сериозно скулптура, която стои от 25 години пред базиликата на катедралата в Сейнт Луис, съобщава Асошиейтед прес.

Не стана ясно дали "Ангелът на хармонията", който е висок 4,3 метра и изобразява черен ангел, който защитава три деца от различни раси, ще бъде спасен.

Част от едното от децата е отчупена, а крилата на ангела изглежда са повредени.

Мотивът за вандализма е неизвестен, съобщи полицията. Арестуван е 35-годишен заподозрян.

SUSPECT ARRESTED: Officers were called to the Cathedral Basilica around 8pm regarding a man tampering with construction equipment. Officers arrived and found a boom lift had been dropped onto the Angel of Harmony Statue. pic.twitter.com/JBLy3I3oyN