Израел и Хамас са близо до примирие и освобождаване на останалите живи заложници.
Това потвърди и Белият дом, като говорителят по сигурността Джейк Съливан заяви, че това може да стане в последните дни на Джо Байдън като президент.
Радикалната палестинска групировка също даде знак, че е готова да освободи заложниците.
Неин представител заяви за медиите че – цитирам - "Ние подновяваме обещанието си към нашия непоколебим, търпелив народ и към нашите героични затворници, и потвърждаваме, че скоро ще бъдат на свобода".
Според израелски медии, в плен все още остават близо 100 заложници.
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