Рекордно ниска температура от минус 53 градуса беше измерена в най-северния китайски град, предаде ДПА, като се позова на агенция Синхуа. Така бе счупен предишният рекорд от минус 52,3 градуса, поставен през 1969 г.

Mohe漠河, northernmost city in China, had a Tmin of -53.0°C on Jan. 22, the lowest temperature ever recorded in China since records began. pic.twitter.com/QZ36FQkVC0

Температурата в разположения на границата с Русия град Мохе се задържа под минус 50 градуса трети пореден ден, след като студ скова китайската провинция Хейлунцзян.

The temperature in Mohe, China fell below MINUS 50 degrees, breaking the coldest record in 54 years, and residents' hands were frozen for 10 seconds when they went out. 中国漠河气温跌破零下50度 破54年来最冷纪录,居民出门10秒钟手被冻麻 #漠河 #漠河极寒 pic.twitter.com/cyErX7ELBa