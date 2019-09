Американският център за ураганите издаде предупреждение, в което се казва, че бурята „Дориан“ се приближава към северозападната част на Бахамските острови, информира БГНЕС.

В засегнатите от урагани райони се очаква проливен дъжд.

„Дълга, животозастрашаваща буря, унищожителни ураганни ветрове и проливни дъждове могат да доведат до опасни наводнения. Такива се очакват на остров Абако и остров Голяма Бахама“, се казва в съобщението.

Here are the 11 PM EDT Saturday, August 31 Key Messages for Hurricane #Dorian. Life-threatening storm surge, hurricane-force winds, and heavy rainfall expected over the northwesternmost Bahamas. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/Vsc6CRvGfm