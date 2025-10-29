Компанията на Илон Мъск Neuralink постави първия си мозъчен имплант на европеец. Пациентът е мъж на име Пол от Великобритания, който е парализиран заради невронно заболяване. Броени часове след хирургичната интервенция в болниците към University College London (UCLH) – той успял да управлява компютър само с мислите си

Процедурата е извършена по-рано този месец и бележи първото успешно имплантиране на устройство на Neuralink извън Северна Америка. Тази успешна операция се смята за ключов пробив в развитието на световните технологии за директна връзка между мозък и компютър.

Пол, който е напълно парализиран, получил импланта „N1”. Според съобщение на Neuralink в платформата X, още на следващия ден след операцията той успял да движи курсора на компютър с мислите си и бил изписан за домашно лечение у дома.

„Ако кажа, че не съм бил нервен преди мозъчната операция, би било лъжа. Но когато чух за това изследване, бях привлечен от идеята да използвам тази технология, за да си върна свободата – и да помогна на други хора в състояние като моето“, споделя Пол.

Операцията била извършена от неврохирурзите д-р Харит Акрам и д-р Уилям Мюърхед с помощта на специалния робот R1 на Neuralink, който поставил ултра-тънки нишки с над 1000 електрода в моторната кора на мозъка му. Зоната, отговорна за движението.

След успешното имплантиране Пол вече работи с инженерите на Neuralink, за да изпробва различни приложения на устройството – включително да играе любимите си видео игри като Dawn of War.

Глобално разширяване на технологията

Операцията във Великобритания е част от проучването GB-PRIME – мащабно изпитание, което ще включи до седем британски пациенти, страдащи от парализа и с тежко ограничен контрол върху дигитални устройства.

Това е първото човешко изпитание на Neuralink извън САЩ и Канада. Към 27 октомври общо 13 души по света вече имат импланти на компанията и участват активно в тестовете. По данни на Neuralink, 12 пациенти са натрупали повече от 15 000 часа активно използване на устройствата.

„Това е важна стъпка към целта ни – да направим технологията достъпна за хора по целия свят“, заявиха от Neuralink.

Главният изследовател д-р Харит Акрам подчерта, че подобни устройства могат да променят живота на хиляди хора:

„Те могат да помогнат на пациенти, заключени в собствените си тела – за които досега медицината имаше твърде малко какво да предложи.“

