Унгария блокира достъпа до 12 украински новинарски сайта на своя територия в отговор на подобно решение от страна на Украйна, предаде Ройтерс.

„Унгарски отговор на украинската цензура. Украйна, която се присъединява към Европейския съюз, блокира чужди, сред които и унгарски, новинарски сайтове, защото дръзнаха да пишат критично за политиката на санкции срещу руснаци и въоръжената подкрепа за Украйна, осмелиха се да представят ЕС и НАТО като фрагментирани и не особено ефективни организации. Истинското престъпление обаче е, че те се осмелиха да пишат за дейността на фондацията на (Джордж) Сорос. Следвайки принципа на реципрочност, Унгария от днес въвежда огледални мерки срещу украински новинарски портали, така че те няма да бъдат достъпни на унгарска територия“, написа на профила си във „Фейсбук“ Гергей Гуяш – ръководител на кабинета на министър-председателя на страната Виктор Орбан.

Сред блокираните в Унгария 12 украински сайта фигурират тези на „Телевизионна служба новини“ (ТСН), „Украинска правда“, „Хромадске“, „Новое Время“ и „Европейска правда“, както и на регионални медии, отразяващи събития в украинската Закарпатска област, където живее значително унгарско етническо малцинство.

„Не мисля, че много хора биха чели „Украинска правда“. Една суверенна държава обаче трябва да даде пропорционален отговор на напълно неоправданата атака. Ако фрагментацията на Европейския съюз поражда държавна цензура в Украйна, тогава е време Украйна да се откаже от намерението си да се присъединява. С присъединяването на Украйна Европейският съюз ще стане единствено още по-фрагментиран“, допълни Гуяш.

Ройтерс напомня, че по-рано този месец Украйна забрани няколко новинарски портала, включително два унгарски, предполагаемо заради разпространяването на руска пропаганда, за което съобщи унгарският проправителствен новинарски сайт „Мандинер“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK