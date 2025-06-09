Украинските военни заявиха в понеделник, че са ударили два самолета на руското летище Саваслейка през нощта.

„Според предварителна информация, два вражески самолета (вероятно МиГ-31 и Су-30/34) са били ударени“, се казва в изявление в приложението за съобщения Telegram.

При друго нападение е бил поразен електронен завод ВНИИР в Чувашия, Русия.

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Съоръжението е специализирано в производството на навигационно оборудване, използвано в дронове тип „Шахед“, управляеми авиобомби и високоточни оръжия.

Руските части за противовъздушна отбрана унищожиха 49 украински дрона през нощта, включително над Чувашия, пише Ройтерс.

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