Украинските военни заявиха в понеделник, че са ударили два самолета на руското летище Саваслейка през нощта.
„Според предварителна информация, два вражески самолета (вероятно МиГ-31 и Су-30/34) са били ударени“, се казва в изявление в приложението за съобщения Telegram.
При друго нападение е бил поразен електронен завод ВНИИР в Чувашия, Русия.
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Съоръжението е специализирано в производството на навигационно оборудване, използвано в дронове тип „Шахед“, управляеми авиобомби и високоточни оръжия.
Руските части за противовъздушна отбрана унищожиха 49 украински дрона през нощта, включително над Чувашия, пише Ройтерс.
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