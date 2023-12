Омбудсманът по правата на човека на Руската федерация Татяна Москалкова и украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец планират да проведат посещения на военнопленници, предава Ройтерс.

Според информацията руските военнослужещи в Украйна ще бъдат посетени от Москалкова, а украинските ще бъдат посетени в Лубинец. За целта е изготвен и график.

Украинският омбудсман съобщи преди дни в социалните мрежи, че 119 украински военнопленници, държани в Русия, са получили посещение, след взаимни уговорки с Руската федерация.

119 Ukrainian defenders who are currently held in captivity in Russia received a visit



This was made possible through mutual arrangements between the Offices of the Commissioners of Ukraine and of the Russian Federation. pic.twitter.com/1g3flFCq65