Два хеликоптера на украинските военновъздушни сили са поразили петролна база в руския град Белгород, след като прекосиха границата, летейки на малка височина, съобщи губернаторът на района Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Multiple Government Officials in the Belgorod Region of Western Russia are Stating that this morning 2 Ukrainian Mil Mi-24 “HIND” Attack Helicopters entered Russian Airspace and Fired Missiles on the Industrial Center of the City destroying an Oil Depot and many other Buildings. pic.twitter.com/wRrGl6QUxp

Гладков каза, че в резултат на нанесения удар е избухнал пожар, при който са пострадали двама работници. Няма опасност за живота им.

"В момента горят 8 резервоара за гориво, всички с вместимост 2000 куб. м. Съществува опасност от по-нататъшно разпространение на пожара", съобщи източник от службата за спешна помощ пред ТАСС.

Има информация, че някои части на града, които се намират близо до границата с Украйна, са евакуирани.

Животът на пострадалите не е в опасност, уточни губернаторът Вячеслав Гладков, пише ТАСС, цитирана от БТА.

От Министерството на извънредните ситуации съобщават , че групата за гасене на пожара е увеличена на 170 души.

"На мястото на пожара в Белгород се извършва струпване на сили и средства. В момента в операцията участват над 170 души и 50 единици техника", заявяват от там.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz