Удари с над 500 дрона нанесе Русия рано тази сутрин по цели в Украйна. Засега се съобщава за една жертва в Запорожие.



Изстреляни са и над 40 балистични ракети. Има поражения както по индустриалната, така и по гражданската инфраструктура.



Министър-председателят на страната Юлия Свидиренко призова Съвета за сигурност на ООН да спре агресията.

Външните министри на европейския съюз се събират днес в Копенхаген, за да координират помощта за Украйна.



От 27-те единствено Унгария категорично се противопоставя на военната помощ за Киев.

