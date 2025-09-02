dalivali.bg
Учителка от начално училище се самоуби, станала жертва на хомофобско насилие

Изразила недоволството си от липсата на подкрепа от страна на Националното образование

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:44 ч. 02.09.2025 г.

Каролин Гранжеан, учителка в начално училище, се самоуби в понеделник, 1 септември. Бившата директорка на начално училище във Франция е била жертва на хомофобски тормоз в продължение на няколко месеца и е изразила недоволството си от липсата на подкрепа от страна на Националното образование по този случай.

„Можем единствено да бъдем натъжени, когато което и да е училище стане обект на нападения. Неговата директорка, в частност, беше мишена на хомофобски обиди, които ние веднага и категорично осъдихме. Разбира се, веднага предложихме подкрепата си на г-жа Гранжеан. Винаги сме се опитвали да работим съвместно с кметството и Министерството на образованието, тъй като това са ситуации, с които не сме свикнали, и за щастие е така.", твърди Жюлиен Одине, представител на родителите в училище "Мусаж".

Може би не направихме достатъчно? Може би бяхме непохватни? Не знам. Очевидно това не беше достатъчно, за да ѝ окажем пълна подкрепа, добавя Одине. 

